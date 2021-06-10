США призвали РФ не объявлять экстремистскими мирные организации и прекратить преследование Навального

США призвали Россию не объявлять экстремистскими мирные организации и прекратить преследование политика Алексея Навального и его сторонников. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Решение объявить экстремистскими организации, связанные с Навальным, осудил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он назвал решение суда нападением на тех, кто выступает против коррупции.

Вчера поздно вечером Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупции, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального. Заседание продолжалось 12 с половиной часов и было закрытым. По мнению адвокатов, обвинение торопилось вынести приговор за один день, поэтому отказывалось выступать в прениях и задавать вопросы. Были отклонены ходатайства защиты, в частности, о вызове в суд Алексея Навального как заинтересованного лица.

Ранее российские власти признали Фонд борьбы с коррупцией иностранным агентом.