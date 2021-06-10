Президент США Джозеф Байден встретится сегодня с премьером Великобритании в рамках своего первого зарубежного турне

Байден летит в Соединенное королевство, чтобы подтвердить особые отношения между странами. Среди важнейших вопросов – последствия Брекзита.

До конца недели у президента США запланирована встреча с королевой Елизаветой II. Там же в Великобритании пройдут переговоры лидеров стран Большой семерки, которые впервые с начала пандемии пройдут в очном формате. Саммит Байден назвал возможностью сплотить мировые демократии против наиболее серьезных угроз, включая коронавирус и изменение климата.

В понедельник президент США работает в Брюсселе – у него заседание стран-членов НАТО и встреча с турецким коллегой.

В среду Байден проведет первую личную встречу с Владимиром Путиным в Женеве.