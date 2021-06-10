Несколько сотен богатейших россиян владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны

Такую оценку дает Международная консалтинговая компания Boston Consulting Group, данные исследования приводит газета РБК.

Около 500 «сверхбогатых» россиян, а это 0,0001% взрослого населения, владеют суммой 640 миллиардов долларов – это примерно 40% всех финансовых активов в стране. В докладе отмечается, что самые состоятельные граждане, с активами более 100 миллионов долларов, аккумулируют примерно в четыре раза большую долю средств, чем в среднем по миру.

Доля России в финансовом благосостоянии региона «Восточная Европа и Центральная Азия» в прошлом году составляла более трети. Но в общемировом богатстве – менее 1%. В стране сейчас почти 60 тысяч долларовых миллионеров, и их число будет только расти. РБК напоминает, что по оценкам банка Credit Suisse, в руках 1% самого богатого населения России сосредоточено более половины общего финансового благосостояния в стране. Опрошенные изданием эксперты поясняют, что такое неравенство обусловлено высокой ролью политических связей в экономике и отсутствием конкуренции на самом высоком уровне.

По данным ВШЭ, по неравномерности распределения богатства Россия оставляет позади практически все развитые государства, за исключением США