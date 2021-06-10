Суд во Владимире рассмотрит жалобу политика Алексея Навального к руководству исправительной колонии

Жалоба связан с запретом для его адвокатов пользоваться мобильными телефонами.

Решение по административному делу должны были вынести еще позавчера, однако тогда заседание перенесли. Судья Анна Веселова объявила перерыв для того, чтобы передать истцу комплект документов от ответчика – сообщает агентство ТАСС. Им является администрация ИК-3, в больнице которой Алексей Навальный с апреля до начала июня проходил лечение. Адвокаты политика жаловались на то, что при свиданиях со своим подзащитным им не разрешали пользоваться средствами связи – смартфонами и ноутбуками.

Это далеко не первый иск Навального к руководству исправительного учреждения. Правда, остальные были адресованы ИК-2, где он отбывает срок по делу «Ив Роше». Впрочем, оспорить постановку на учет как склонного к побегу, политику не удалось. А от двух других исков – о невыдаче книг и цензуре в газетах – оппозиционер отказался сам.

В феврале суд изменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, отправив его в колонию на 2 года и 8 месяцев.