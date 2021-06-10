Служебный автобус с рабочими сбил людей на остановке в городе Лесном в Свердловской области

Как рассказал официальный представитель областного управления МВД, Валерий Горелых 6 человек погибли, 15 госпитализированы.

По данным ГИБДД, все пострадавшие и погибшие в были пешеходами и шли на работу. По сведениям ТАСС, погибшие были работниками «дочки» «Росатома».

На место вылетели три вертолета Центра медицины катастроф. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать

всю необходимую помощь центральной медсанчасти, работающей в городе Лесном.