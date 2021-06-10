Военно-транспортный самолет разбился в горном районе Мьянмы

Как сообщил в ФБ мьянманский оппозиционный новостной портал «Иравади», 12 человек погибли. Всего на борту находились 16 человек. Среди них могли быть высокопоставленные военные. О причинах падения самолета не сообщается. Официальных сообщений о катастрофе пока не поступало.