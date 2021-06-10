Служебный автобус с рабочими протаранил ворота предприятия в городе Лесном в Свердловской области и сбил стоявших на остановке людей. Как сообщили ИФ в региональном управлении МВД, 6 человек погибли, около 15-ти госпитализированы. На место вылетают три вертолета Центра медицины катастроф. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил Минздраву региона оказать

всю необходимую помощь центральной медсанчасти, работающей в городе

Лесном.