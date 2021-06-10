Анастасия Павлюченкова сыграет в полуфинале Открытого Чемпионата Франции со словенкой Тамарой Зиданшек.

Для 29-летней россиянки полуфинал турнира Большого Шлема уже огромное достижение и лучший результат в карьере. До этого, она пять раз играла на этой стадии, но ни разу не перебралась через барьер. Ей удалось это сделать в эпоху смены элит в современном женском теннисе. По ходу она победила двух представительниц Белоруссии – бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко и посеянную под третьим номером Арину Соболенко, а в четвертьфинале справилась с москвичкой Еленой Рыбакиной, которая выступает за Казахстан. Кстати, с ней в дуэте Павлюченковой предстоит сыграть четвертьфинал женского парного разряда. Соперницей Анастасии в полуфинале станет Тамара Зижаншек – относительно новое имя в женском теннисе. Она стала первой словенкой, которой удалось выйти в полуфинал турнира большого шлема.

Это будет первая личная встреча Анастасии Павлюченковой и Тамары Зиданшек.