УЕФА отстранил российского футбольного судью Сергея Лапочкина на 10 лет

Согласно решению, ему запрещено работать как на внутреннем, так и на европейском уровне.

Поводом для расследования в отношении Лапочкина послужил матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 году. В Союзе европейских футбольных ассоциаций заподозрили, что российский арбитр не сообщил о попытках влияния на результат игры со стороны определенных людей. Кого именно – не уточняется, но при этом наказание коснулось и «Вентспилса», проигравшего ту игру со счетом 0:1. Клуб, который считается одним из сильнейших в Латвии, отстранен от еврокубков на 7 лет, а его президента дисквалифицировали пожизненно.

Между тем судивший игру «Вентспилса» Лапочкин свою вину не признает. В интервью интернет-изданию Sport24 он подчеркнул, что не нарушал регламент умышленно и намерен обжаловать свое отстранение. В судейском комитете Российского футбольного союза, в свою очередь, уверены, что арбитр с огромной долей вероятности не причастен к махинациям вокруг игры «Вентспилса» и «Бордо». При этом там признают, что Лапочкин совершил ошибку, не предоставив сведения УЕФА, пишет интернет-издание «Чемпионат».

Сергей Лапочкин не судил футбольные матчи с конца марта – именно тогда УЕФА временно отстранил арбитра на время расследования.