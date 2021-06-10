Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал иск к музыканту Сергею Шнурову за некачественную песню

Вторым ответчиком стала социальная сеть «Вконтакте», которая распространила композицию.

Автор иска, петербурженка Ксения Овчинникова, оценила моральный вред от прослушивания шлягера в одну тысячу рублей. Претензии вызвала песня Сергея Шнурова «В Питере — пить!», которую исполнитель выпустил пять лет назад. В документе слушательница сообщает, что она насчитала в музыкальном произведении два бранных выражения, одно из которых исполнитель употребляет один раз, а другое — четыре. Цитирую по сообщению пресс-службы судов: «При использовании русского языка как государственного языка РФ не допускается использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка», конец цитаты. Таким образом, по мнению Овчинниковой, Шнуров выпустил некачественную музыкальную продукцию, чем нарушил российский закон «О защите прав потребителей».

Суд пока не принял иск к производству.