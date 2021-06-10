Военно-воздушные силы США начинают масштабные учения на Аляске. .

В учениях под названием Red Flag Alaska задействуют полторы тысячи военнослужащих. К американским летчикам присоединились боевые пилоты из Австралии, Японии и Южной Кореи. Они прибыли в самый северный американский штат для обмена тактическим опытом – об этом говорится в сообщении Тихоокеанского командования ВВС.

Сто самолетов традиционно поделены на две эскадрильи – «синие» и «красные» — последние носят название «агрессоры» и изображают авиацию потенциального противника. Цель маневров – дать пилотам возможность испытать себя в обстановке, максимально приближенной к боевой. Учения Red Flag проводятся с 1975 года по следам Вьетнамской войны, которая показала, что выживаемость экипажей резко возрастает только после 10-ти боевых вылетов. Всего за год ВВС США организуют до 6 подобных маневров в Неваде и еще до 4 на Аляске.

Учения будут идти в течение двух недель. Их планируется завершить 25 июня.