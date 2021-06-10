Президент Южной Кореи поручил провести тщательное расследование обрушения пятиэтажного здания в городе Кванджи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил провести тщательное расследование обрушения пятиэтажного здания в городе Кванджу, в результате которого погибли по меньшей мере девять человек. Президент потребовал выяснить, был ли процесс получения разрешения на снос здания законным. Пятиэтажное здание в Кванджу во время сноса обрушилось на остановившийся рядом автобус. В результате инцидента по меньшей мере девять человек погибли и восемь получили серьезные ранения. Все они

пассажиры автобуса.