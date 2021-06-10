По меньшей мере 11 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного здания в индийском городе Мумбаи

По меньшей мере 11 человек погибли, еще семь получили серьезные ранения в результате обрушения четырехэтажного здания в индийском

городе Мумбаи. Как пишет «Индиа тудей», в момент обрушения в доме находилось большое количество людей, в том числе дети. Спасателям удалось вытащить из-под завалов 15 человек, расчистка продолжается. Причиной случившегося, по оценке местных властей, могли стать проливные дожди.