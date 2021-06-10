Компания JBS выплатила хакерам, атаковавшим ее системы, $11 млн в качестве выкупа.

Компания JBS — крупнейший мировой производитель мяса — выплатила хакерам, атаковавшим ее системы, $11 млн в качестве выкупа. Как рассказал гендиректор компании Андре Ногейра, «это было очень непростое решение», но руководство компании приняло его «чтобы предотвратить потенциальные риски для клиентов». При этом отмечается, что на момент выплаты работа большей части объектов компании была уже восстановлена.Напомним, кибератака на компанию JBS привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.