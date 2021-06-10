На предстоящем саммите ЕС-США планируется согласовать программу координации политики Европы и США в отношении РФ

На предстоящем саммите ЕС-США планируется согласовать рамочную программу координации политики Европы и Соединенных Штатов в отношении России. По сведениям агентства Bloomberg, ЕС и США также возьмут на себя обязательство совместно работать над целым рядом «угроз», исходящих от России. В частности, в проекте итогового документа отмечается, что участники саммита призовут российские власти привлечь к ответственности «действующие на ее территории группировки хакеров.