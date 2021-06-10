В России сегодня можно будет увидеть первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца

Над Чукоткой Луна полностью закроет центр звезды, а в европейской части страны Солнце будет выглядеть «как надкушенное яблоко». Максимальная фаза затмения над Москвой может быть видна в 14.26. В этот момент Луна закроет Солнце на 16%