Россия возобновляет авиасообщение с 8 странами.

В преддверии курортного сезона открытие Хорватии станет приятным сюрпризом для любителей Адриатики, поскольку въезд в страну разрешен уже с апреля. Еженедельно в эту страну будет выполняться два рейса. Кроме того, у россиян будет возможность отправиться в Австрию, Венгрию и Люксембург в Европе, В Марокко – в Африке, ближневосточный Ливан и остров Маврикий. С Албанией восстановлено чартерное сообщение. Как сообщает ТАСС по ряду направлений, будет увеличено но количество рейсов. В частности, в Египет и Белград их теперь будет по семь в неделю. Проще будет добраться до соседей – Армении, Азербайджана, Узбекистана и Таджикистана, побывать в Греции и Катаре. Аэропорты в российских регионах открываются для дальнего зарубежья. Отправлять и

Самое тесное авиасообщение у России будет с Белоруссией. Количество рейсов увеличится до 10 самолетов в неделю.