Издания Bellingcat: ФСБ вело слежку и пыталось отравить писателя Дмитрия Быкова в 2018 году

«Мы смогли обнаружить реальную слежку за Дмитрием Быковым, которая длилась почти год. За ним следили во время нескольких его путешествий по стране, когда он читал лекции еще в 2018 году. За ним следили люди, которые связаны и с отравлением Навального, они относятся ко второй службе ФСБ, мы смогли их вычислить как представителей службы по борьбе с экстремизмом. <...> Они прилетели вместе с Дмитрием Быковым в Новосибирск, затем <:> они срочно купили себе билет обратно в Москву в ночь, сразу после его участия в тотальном диктанте. Мы считаем, что очень вероятно, что именно во время его публичного выступления был идеальный момент, чтобы они положили яд в его номер», — сказал он.
Х.Грозев отметил, что отравители могли нанести яд на одежду Дмитрия Быкова. «Гипотеза, что они наносили нервно-паралитический яд на его одежду так, как было с Навальным, этот яд попал на его кожу только двумя днями позже. Он надел эту одежду 16 го утром, когда вылетел в Уфу, и во время полета в Уфу ему стало очень плохо. По его собственным описаниям, он ощущал тоже самое, что Алексей Навальный потом описывал в своих интервью после отравления «Новичком». Он попал в кому по приземлении в Уфе и оставался почти неделю в коме», — подчеркнул он. Расследователь добавил, что выбор писателя в качестве жертвы для отравления выглядит неожиданно.
«Мы считаем, что это всего 10 человек, которых мы на протяжении последних нескольких месяцев вычислили, они занимаются этими отравлениями ФСБ. Что для нас неожиданно — это профиль новой жертвы. <...> Мы считали, что они охотятся за оппозиционерами, которые очень активно борются с властью, но Быков — поэт, он автор книг, он читает лекции. Самое абсурдное, что они за ним охотились, когда он читал лекции о «Карлсоне на крыше», «Гарри Поттере» и так далее.
Российский писатель и публицист Дмитрий Быков был госпитализирован 16 апреля 2019 года в Уфе, где он должен был выступить с лекцией.
Писатель Дмитрий Быков согласен с текстом расследования о собственном отравлении, однако отмечает множество негативных комментариев, последовавших в его адрес после публикации. Об этом Дмитрий Быков рассказал в эфире «Эха».
Дмитрий Быков воспринимает шквал критики в свой адрес как своеобразную государственную премию, которому в нынешних условиях ему не зазорно принять.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой уверен, что расследование об отравлении Дмитрия Быкова не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение Андрей Луговой высказал «Эху».
По словам Андрея Лугового, с таким же успехом расследователи могли сказать, что Быкова отравили иностранные спецслужбы, чтобы бросить подозрение на сотрудников ФСБ.