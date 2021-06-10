Мосгорсуд оставил без изменений приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Ранее его осудили на 6 лет заключения по делу о нападении на офис «Единой России».

Единственное изменение в деле Мифтахова, которое Мосгорсуд утвердил по сравнению с решением первой инстанции – это исключение из числа оружия дымовой шашки. По версии следствия, группа анархистов в начале 2018 года кинула ее внутрь офиса «Единой России» на севере Москвы через разбитое молотком окно. Аспиранта МГУ обвиняли в том, что во время акции он стоял неподалеку и наблюдал за обстановкой.

При этом дело держится на показаниях засекреченных свидетелей, один из которых, как утверждалось, узнал Мифтахова «по выразительным бровям». Осенью прошлого года стало известно, что свидетель умер.

Без изменений остался приговор и двум другим фигурантам дела Елене Горбань и Андрею Ейкину: им назначили условные сроки. Они признали вину, но настаивали, что во время нападения на офис «единороссов» Мифтахова с ними не было.

Аспиранта МГУ арестовали в феврале 2019 года. Незадолго до этого его задерживали по делу о незаконном изготовлении взрывчатки. Однако обвиняемым по этой статье он не стал. Сам Мифтахов тогда жаловался на пытки.

В поддержку Мифтахова выступали многие ученые, в том числе и члены Российской академии наук.