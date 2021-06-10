МГС признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Суд также постановил, что решение о запрете деятельности структур Навального подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме без участия СМИ из-за наличия в деле материалов, якобы содержащих государственную тайну. Судья оглашала решение только в присутствии представителя прокуратуры, так как адвокаты ФБК покинули зал перед оглашением. Ранее ФБК был внесен в реестр НКО-иноагентов.