Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с шестью странами.

В т.ч., с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Решение принято оперштабом 31 мая с учетом эпидобстановки в этих государствах. Кроме того увеличивается число авиарейсов с ранее открытыми странами, в т.ч., с Белоруссией. Количество рейсов Москва-Минск увеличивается до 10 в неделю на взаимной основе. Помимо этого, возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе.
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