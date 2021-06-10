Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с шестью странами.

В т.ч., с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Решение принято оперштабом 31 мая с учетом эпидобстановки в этих государствах. Кроме того увеличивается число авиарейсов с ранее открытыми странами, в т.ч., с Белоруссией. Количество рейсов Москва-Минск увеличивается до 10 в неделю на взаимной основе. Помимо этого, возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Гомель-Москва и Полоцк-Москва на ежедневной основе.