Сервисы аренды самокатов договорились об условиях возобновления работы в Санкт-Петербурге.

Как передает РБК, новые правила ограничивают скорость передвижения по городу 20-тью км/ч, а по тротуарам — 10-тью км/ч в период проведения ЧЕ по футболу и до 15 км/ч после его завершения 11 июля. На ряде улиц до завершения чемпионата вводится запрет на передвижение на самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Помимо этого, сервисы по прокату СИМ будут не доступны несовершеннолетним.