ЕП считает необходимым изучить «роль России» в принудительной посадке в Минске самолета Ryanair.

ЕП предлагает ввести санкции против граждан России, если будут обнаружены доказательства их причастности. Голосование по резолюции состоится сегодня. Евросоюз уже готовит санкции в отношении Белоруссии. Под ограничения попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС.