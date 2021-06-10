Помощника капитана судна «Амур» в Японии обвинили в халатности.

В конце мая «Амур» столкнулся с японской рыболовецкой шхуной, в результате чего погибли три японских моряка. Против 38-летнего Павла Добрянского, который в момент столкновения стоял на вахте, возбуждено уголовное дело. Ему грозит тюремный срок или крупный штраф.