Вашингтон и Лондон осудили признание ФБК экстремистской организацией.

Глава МИД Британии Доминик Рааб назвал решение МГС «попыткой запретить подлинную политическую оппозицию», а представитель Госдепа Нед Прайс призвал прекратить репрессии в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. В Госдепе также отметили, что решение суда «ставит сторонников оппозиции под угрозу уголовного преследования и тюремного заключения за осуществление основных прав человека, гарантированных Конституцией России». Прайс призвал российские власти «прекратить злоупотребление термином «экстремизм» в отношении ненасильственных организаций. ФБК внесен в России в реестр НКО-иноагентов.