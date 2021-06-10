ФБК и другие структуры Алексея Навального признаны в России «экстремистскими организациями».

Накануне Мосгорсуд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Москвы. Фонд борьбы с коррупцией с октября 2019 года также включен в реестр НКО — «иностранных агентов». Еще до решения суда все штабы Навального в апреле объявили о закрытии. В начале июня Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.
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Суд признал ФБК* и сеть штабов Навального* экстремистскими организациями Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся…
Пытки в прямом эфире — культурные практики времен заката Пока Лукашенко у власти, Протасевича не отпустят. Как и Навального – пока у власти Путин. Но и убивать его Лукашенко невыгодно. А если не убьют, он выйдет – он моложе бывшего президента Беларуси. Главное, чего стоит ему желать – это не сойти с ума…
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