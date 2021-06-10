ФБК и другие структуры Алексея Навального признаны в России «экстремистскими организациями».

Накануне Мосгорсуд удовлетворил соответствующий иск прокуратуры Москвы. Фонд борьбы с коррупцией с октября 2019 года также включен в реестр НКО — «иностранных агентов». Еще до решения суда все штабы Навального в апреле объявили о закрытии. В начале июня Владимир Путин подписал закон, запрещающий участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций.