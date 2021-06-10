Владимира Путина не удивил дизайн новой формы футбольной сборной Украины.

На ней очертания Украины включают Крым. В телеинтервью президент России сказал, что Украина пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма, которые в 2014 году проголосовали за вхождение в состав России. По словам Путина, позиция украинских властей по поводу Крыма в Москве хорошо известна — она не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.