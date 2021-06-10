Джо Байден высказался за общие нормы поведения и технологий в киберпространстве.

Выступая перед американскими военнослужащими на базе Милденхолл в Великобритании, президент США сказал, что киберпространство должно управляться демократическими ценностями, а не автократами, которые позволяют совершать хакерские атаки. Ранее сообщалось, что Байден рассчитывает на предстоящей 16 июня встрече с Путиным обсудить в том числе проблематику кибербезопасности и борьбу с хакерскими атаками.