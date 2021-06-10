Крупнейший производитель мяса JBS USA заплатил хакерам выкуп в размере $11 млн.

Как говорится на сайте компании, на момент оплаты подавляющее большинство объектов JBS было в рабочем состоянии. По словам гендиректора JBS Андре Ногейры, это было очень трудное решение, но оно было быть принято для предотвращения любого потенциального риска для клиентов. JBS USA 30 мая подверглась кибератаке вирусом-вымогателем. ФБР приписало атаку хакерским сервисам, расположенным, по его мнению, в России.
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