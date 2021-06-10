Группа «АлоэВера» пожаловалась на отмену концертов из-за давления властей.

В частности, музыкантам пришлось отменить концерт в Казани и выступление в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Stereoleto. Солистка группы Вера Мусаелян — жена политика Ильи Яшина. В своем посте именно с этим она связала отмены концертов. Весной власти под разными предлогами сорвали ряд концертов групп «Порнофильмф», Noize MC и «Ногу свело». Все эти исполнители выступали в поддержку политика Алексея Навального после его заключения под стражу в январе.