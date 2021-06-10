ЕП назвал актом гостерроризма принудительную посадку рейса «Райан Эйр» в Белоруссии.

Евродепутаты призвали ЕС ввести против режима Александра Лукашенко существенные экономические санкции и потребовали от Минска немедленного освобождения задержанных оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подруги, гражданки России Софьи Сапеги. Сегодня соответствующий проект резолюции будет вынесен на голосование на пленарной сессии в Страсбурге.