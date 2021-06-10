Третьему помощнику капитана траулера «Амур» в Японии предъявлены обвинения в халатности.

Судно в конце мая столкнулось с японской рыболовецкой шхуной. Как сообщили ТАСС в генконсульстве России в Саппоро, 38-летний Павел Добрянский в момент столкновения стоял на вахте. Японская прокуратура инкриминирует ему ненадлежащее управление судном, повлекшее за собой гибель трех японских моряков. По японским законам, Добрянскому может грозить до 7 лет тюрьмы или

штраф в 1 миллион иен.