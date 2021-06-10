Лишь треть европейцев доверяют разработанным в России вакцинам от коронавируса.

Это показало исследование Европейского совета по международным делам, на которое ссылается РБК. Согласно данным исследования, лишь 7% опрошенных полностью доверяют российским вакцинам, еще 26% сказали, что доверяют им в некоторой степени. Наибольшим доверием европейцев пользуются вакцины, произведенные в самом ЕС. Им полностью доверяют 19%, и в некоторой степени 43% респондентов.