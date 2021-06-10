Сотрудники американской корпорации IBM будут вновь работать из офиса с 7 сентября.

По сведениям телеканала Си-эн-би-си, об этом говорится в памятке, которую начальник отдела кадров направил работникам компании. В документе, в частности, указывается, что IBM работает над протоколом, который позволит полностью вакцинированным сотрудникам находиться в офисе без масок. В памятке не уточняется, останется ли у сотрудников возможность работать из дома.