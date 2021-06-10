ГД приняла законопроект об ответственности за отрицание роли СССР в победе над нацистской Германией.

Закон также запретит отрицание «гуманитарной миссии» Советского Союза в освобождении стран Европы в годы Второй мировой войны. Документ, среди прочего, запрещает отожествлять цели, решения и действия руководства СССР с целями и действиями нацистской Германии. Наказание за нарушение не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом.