МГС оставил в силе приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову.

Он приговорен к шести годам колонии по делу о поджоге офиса «ЕР» в Москве. Суд отклонил все ходатайства защиты Мифтахова, в том числе просьбу рассекретить данные анонимных свидетелей, на показаниях которых строилось дело. Азата Мифтахова задержали в феврале 2019 года по делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Мифтахов рассказывал, что в отделе полиции его били. Позже его отпустили и задержали повторно — уже по обвинению в хулиганстве.