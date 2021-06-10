США и Великобритания осудили признание в России структур Навального экстремистскими.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал вчерашнее решение МГС «попыткой запретить подлинную политическую оппозицию». В свою очередь, американский госдеп призвал прекратить «репрессии» в отношении Алексея Навального. По словам представителя госдепартамента Неда Прайса, данное решение «ограничивает возможность участия оппозиции в выборах и ставит ее сторонников под угрозу уголовного преследования.