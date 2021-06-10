Суд в Чечне суд приговорил к полутора годам колонии-поселения Магомеда Гадаева.

Он долгое время жил во Франции и был депортирован оттуда в конце 2020 года. Гадаева признали виновным в незаконном обороте оружия. При этом схрон с оружием нашли в тот же день, когда Гадаева депортировали. До этого он не был в России с 2010 года. Гадаев бежал в Европу в 2010 году — после того, как несколько месяцев находился в заключении в Чечне и подвергался там пыткам. Суд запретил высылать его в Россию на том основании, что там ему может грозить смертельная опасность — но полиция все равно депортировала его, ссылаясь на приказ главы МВД Франции.
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