Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на проект итогового совместного заявления саммита в Великобритании. Окончательный текст заявления пока не утвержден. Великобритания намерена провести саммит G7 в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье. В Кремле ранее утверждали, что Россия не имеет отношения к взломам компаний «JBS» и «Колониэл пайплайн».