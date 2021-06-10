Глава МИД Великобритании назвал «кафкианским» решение МГС, признавшего ФБК экстремистской организацией.

По словам Доминика Рааба, постановления суда в Москве – это очередная атака на тех, кто борется с коррупцией во имя открытого общества. ФБК, Фонд защиты прав граждан, а также штабы Навального признаны судом экстремистскими организациями, их деятельность в России прекращается. ФБК ранее был внесен в реестр НКО-иноагентов.