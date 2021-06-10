США осудили фактический запрет в России структур Алексея Навального, вкл. ФБК.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс призвал российские власти прекратить злоупотребление термином «экстремизм» в отношении общественных организаций, прекратить преследование Навального и его сторонников и соблюдения международных обязательств в области прав человека и основных свобод. Госдеп сравнил решение суда по ФБК с признанием экстремистской организацией «Свидетелей Иеговы». Ранее российские власти внесли ФБК в реестр НКО-иноагентов