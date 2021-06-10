МГС признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «Штабы Навального» экстремистскими организациями.

Решением суда соответствующие НКО ликвидированы, деятельность штабов запрещена. Заседание по делу о структурах Навального продолжалось двенадцать с половиной часов, на вынесение решения суду потребовалось 20 мин. Ранее ФБК был внесен в России в реестр НКО-иноагентов. Еще до вчерашнего решения суда штабы Навального были распущены и фактически прекратили свою деятельность в прежнем виде.