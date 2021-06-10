Почти треть россиян, по данным ВЦИОМ, за год не прочла ни одной книги.

44% прочитали от одной до пяти книг. Социологи отмечают, что только четверть россиян можно отнести к завзятым читателям, за год одолевшим больше пяти книг. Самым популярным писателем оказалась автор детективных романов Дарья Донцова (5%). Из иностранных писателей в список наиболее популярных у россиян попал Стивен Кинг (его вспомнили 2% респондентов) и Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере.
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