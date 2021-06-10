В Москве будет усилен контроль за ношением масок и перчаток, в т.ч. в наземном транспорте и метро.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления города Евгения Данчикова, это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в столице. За нарушение санитарных правил гражданам грозят штрафы в размере от четырех до пяти тысяч рублей. Также власти планируют усилить контроль за предприятиями и организациями, где не соблюдаются санитарные требования. Число выявленных случаев COVID-19 в Москве растет четвертый день подряд. По состоянию на 9 июня в городе зарегистрированы более 4 тыс. новых случая заболевания. Также растет число госпитализаций с коронавирусом.
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