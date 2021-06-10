Власти Петербурга договорились с арендаторами электросамокатов о правилах их использования в городе.

Самокатам будет запрещено движение на Дворцовой, Сенатской площадям и Малой Морской улице. До 12 июня будет действовать ограничение скорости до 10 км на улицах с плотным туристическим потоком, в том числе прилегающих к Невскому проспекту и в районе достопримечательностей. С 13 июня скорость самокатов будет ограничена 15-тью км/час. Помимо этого, в период проведения Евро – 2020 парковка и движение самокатов будут ограничены на 95 улицах города, в том числе на Невском проспекте, Адмиралтейской и Дворцовой набережным.