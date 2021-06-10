Аппарат ИВЛ не был источником пожара в реанимации рязанской больницы им. Семашко.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона. Собеседник агентства добавил, что точные причины будут установлены в ходе экспертиз. Пожар в реанимации больницы произошел в среду ночью Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 были эвакуированы . Среди пострадавших — две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС. Одна из них получила 75% ожогов тела. По факту пожара возбуждено уголовное дело.
Самое обсуждаемое
Суд признал ФБК* и сеть штабов Навального* экстремистскими организациями Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся…
Популярное за неделю
4 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)
+ Страшный Белоусов. Путина девушки не любят Пригрозив обвалить доллар, Путин достает из кармана козырь — вакцину. Российская – самая эффективная. Только почему-то вакцинировавшись ею, Путин продолжает прятаться в бункере. И даже на форуме построил мини #Бункер и отказался от личной встречи с инвесторами…