Аппарат ИВЛ не был источником пожара в реанимации рязанской больницы им. Семашко.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона. Собеседник агентства добавил, что точные причины будут установлены в ходе экспертиз. Пожар в реанимации больницы произошел в среду ночью Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 были эвакуированы . Среди пострадавших — две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС. Одна из них получила 75% ожогов тела. По факту пожара возбуждено уголовное дело.