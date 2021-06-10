В Швейцарии арестован владелец системы мониторинга блогов и СМИ «Катюша».

Этим сервисом пользуются АП и МО России. Экстрадиции бизнесмена Владислава Клюшина требуют США, там его подозревают в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. В 2018 году издание «Проект» называло Клюшина предполагаемым автором популярного телеграм-канала «Незыгарь». Бизнесмен добился опровержения этой информации в суде. Арест Клюшина произошёл ещё в марте, но известно об этом стало только сейчас.