США не хотят вражды с Россией, но стремятся к более стабильным и предсказуемых отношений.

С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. При этом он предупредил, что Америка даст серьезный ответ, если действия Москвы нанесут ущерб США. Кроме того, Байден подчеркнул, что его страна намерена оставаться лидером на международной арене.
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