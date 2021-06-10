МГС признал ФБК, штабы Алексея Навального и Фонд защиты прав граждан экстремистскими организациями.

Таким образом, суд удовлетворил требование московской прокуратуры. Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению. Заседание продолжалось 12 часовв, само решение было вынесено за 20 минут. Ранее ФБК был внесен в реестр НКО-иноагентов.