Московский суд рассмотрит жалобы Роскомнадзора на мессенджер Telegram и социальную сеть Facebook

Компаниям грозят крупные штрафы.

Регулятор с помощью суда наказывает IT-компании рублем за неудаление противоправного контента. Таким Роскомнадзор считает посты с призывами к экстремизму, с детской порнографией и способами изготовления и употребления наркотиков.

Борьба за соблюдение законности в мировой сети усилилась после январских митингов в поддержку Алексея Навального. Федеральное агентство выявило в сетях призывы, в том числе к несовершеннолетним, к участию в несанкционированных акции.

Миллионные штрафы этой весной уже получили Google, видеосервис TikTok. Twitter, затянувший с ликвидацией спорных постов, дополнительно был наказан замедлением работы. Мировой участок Таганского суда рассмотрит в общей сложности 8 жалоб на Facebook и Telegram. Штраф может составить несколько миллионов рублей.

Ответчиком в спорах с IT-компаниями ранее стал и сам Роскомнадзор. Корпорация Google оспаривает через Арбитражный суд блокировку нескольких видеороликов с призывами к участию в митингах.